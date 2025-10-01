В Волгоградской области началась осенняя призывная кампания

Стоит отметить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно будут уволены и уже с 15 октября будут направлены к местам проживания. Кстати, с 15 октября начнется и отправка команд призывников к местам прохождения службы.