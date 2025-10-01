В Волгоградской области началась осенняя призывная кампания

Этой осенью с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов планируется призвать и направить для прохождения военной службы около 29 тысяч человек.
Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу.
Принятие решения о призыве граждан на военную службу, определение вида и рода войск вооруженных сил, в которых они будут проходить службу, возлагается на призывные комиссии.
Следуя принципу объективности, призывные комиссии учитывают пожелания призывников по вопросам предстоящего прохождения военной службы, проводят оценку представляемых ими документов.
Решение о направлении в конкретную воинскую часть принимается с учетом потребности войск, наличия задания на комплектование этой воинской части, годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, имеющейся подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.
Если призывник женат, имеет ребенка, престарелых или тяжело болеющих родителей, что подтверждено соответствующими документами, он имеет право проходить службу вблизи места проживания. Вместе с тем решение этого вопроса зависит от дислокации воинских частей на территории субъекта Российской Федерации.
На сегодняшний день в Южном военном округе насчитываются 7 соединений и воинских частей, которые комплектуются по призыву и контракту членами казачьих обществ. Наиболее активно эта деятельность ведется в войсковом казачьем обществе «Всевеликое войско Донское», Кубанском и Терском войсковых казачьих обществах. Осенью текущего года службу в рядах Вооруженных сил РФ пополнят более 500 казаков.
Стоит отметить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно будут уволены и уже с 15 октября будут направлены к местам проживания. Кстати, с 15 октября начнется и отправка команд призывников к местам прохождения службы.