Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: речь Путина на «Валдае» будет обсуждать весь мир

Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» будет обсуждать весь мир. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Темой заседания станет вопрос «полицентричного мира», уточнил Песков.

Источник: Reuters

«Всегда на “Валдае” президент выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры», — сказал представитель президента на брифинге. Он отметил, что глава государства будет выступать на заседании клуба после четырех часов дня.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание клуба «Валдай». Владимир Путин будет выступать в последний день заседания. На открытии мероприятия эксперты Валдайского клуба представят доклад под названием «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше