Президент России Владимир Путин примет участие в дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году посвящено теме «Полицентричный мир: инструкция по применению». В нем участвуют 140 экспертов из более чем 40 стран. Среди спикеров — представители Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР. Главная цель конференции — найти оптимальные решения для предотвращения рисков и сохранения стабильности как отдельных государств, так и всей международной системы.