Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России Владимир Путин примет участие в дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи

2 октября пройдет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на мероприятии. Он подчеркнул, что сессия будет насыщенной и значимой.

Источник: Пресс-служба Президента России

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году посвящено теме «Полицентричный мир: инструкция по применению». В нем участвуют 140 экспертов из более чем 40 стран. Среди спикеров — представители Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР. Главная цель конференции — найти оптимальные решения для предотвращения рисков и сохранения стабильности как отдельных государств, так и всей международной системы.

— Я считаю это очень полезным начинанием, и мы не только рассказываем, отвечая на вопросы участников, но и черпаем определенные идеи, которые в некоторых случаях воплощаются в практическую политику, — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2 октября в Сочи завершится заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше