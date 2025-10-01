Минниханов втрое увеличил премии молодым ученым Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о трехкратном увеличении премий для молодых ученых. Согласно документу, размер ежегодных выплат вырастет с 44 до 138,2 тысячи рублей, а количество премий увеличится с 12 до 40.
Премии будут присуждаться за научные работы в перспективных направлениях, включая математику, физику, химию и астрономию. Это уже второе значительное увеличение научных премий в республике — в декабре 2024 года государственная премия имени Алемасова была повышена с 150 до 250 тысяч рублей.
Параллельно в Казани на поддержку олимпиадников в этом году направят 27,8 миллиона рублей, что на 4,8 миллиона больше, чем в 2024 году.
