Свердловская область получит 280 млн рублей на расселение аварийного жилья

Свердловская область приступила к реализации новой программы расселения аварийного жилья. В рамках первого этапа регион получит 282,7 миллионов рублей из федерального Фонда развития территорий. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.
Эти средства позволят переселить 434 человека из непригодного для проживания жилья общей площадью 7,8 тысяч квадратных метров.
— Программа разработана для домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Уже в текущем году на её реализацию направят 790,6 миллиона рублей, в том числе и средства Фонда развития территорий, — уточнили в ведомстве.
В перечень вошли 12 городов области: Асбест, Дегтярск, Ирбит, Нижний Тагил, Качканар, Кушва, Нижняя Тура, Первоуральск, Полевской, Ревда, Тавда, Тугулым.
Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, Фонд развития территорий выделил более двух миллиардов рублей еще 11 регионам страны. Это позволит расселить около 10,6 тысячи человек по всей России.