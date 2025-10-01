Ричмонд
Свердловская область получит 280 млн рублей на расселение аварийного жилья

Из федерального бюджета выделено 280 млн рублей на расселение аварийного жилья в Свердловской области.

Свердловская область приступила к реализации новой программы расселения аварийного жилья. В рамках первого этапа регион получит 282,7 миллионов рублей из федерального Фонда развития территорий. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Эти средства позволят переселить 434 человека из непригодного для проживания жилья общей площадью 7,8 тысяч квадратных метров.

— Программа разработана для домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Уже в текущем году на её реализацию направят 790,6 миллиона рублей, в том числе и средства Фонда развития территорий, — уточнили в ведомстве.

В перечень вошли 12 городов области: Асбест, Дегтярск, Ирбит, Нижний Тагил, Качканар, Кушва, Нижняя Тура, Первоуральск, Полевской, Ревда, Тавда, Тугулым.

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, Фонд развития территорий выделил более двух миллиардов рублей еще 11 регионам страны. Это позволит расселить около 10,6 тысячи человек по всей России.