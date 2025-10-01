Рябков сообщил, когда состоится встреча России и США по отношениям стран

В первый раз делегации России и США встретились по данной теме в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны также представляли Дарчиев и Коултер. На этих переговорах обсуждалось обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий, создание условий для работы дипломатов, возвращение России шести объектов недвижимости в США, незаконно изъятых в 2016—2018 годах. Кроме того, Москва предложила Вашингтону рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.