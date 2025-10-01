Рябков сообщил, когда состоится встреча России и США по отношениям стран

«До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится», — сказал он.
В первый раз делегации России и США встретились по данной теме в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны также представляли Дарчиев и Коултер. На этих переговорах обсуждалось обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий, создание условий для работы дипломатов, возвращение России шести объектов недвижимости в США, незаконно изъятых в 2016—2018 годах. Кроме того, Москва предложила Вашингтону рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.
Вторые переговоры прошли в Стамбуле в апреле. Как сообщали в МИД России, на переговорах в Стамбуле договорились разработать «дорожную карту» по возвращению конфискованных американскими властями шести российских дипломатических объектов. Делегации также обязались содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий. Помимо этого, стороны условились «выйти на взаимоприемлемые развязки».
Глава российской делегации Александр Дарчиев рассказал, что делегации обсудили «раздражители», которые достались им от предыдущей администрации США Джо Байдена и которые «необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия».
Госдепартамент заявил, что переговоры в Стамбуле проходили в «конструктивном ключе». США выразили обеспокоенность по поводу запрета на прием на работу местного персонала для посольства в Москве, что является «ключевым препятствием» для поддержания стабильного уровня кадров.
Третий раунд переговоров по «раздражителям» должен был пройти летом, но, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, он был отменен по инициативе США. Она выразила надежду, что взятая пауза «не станет слишком длинной».
27 сентября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что новый раунд консультаций с США по «раздражителям» состоится этой осенью. По его словам, речь идет о визовых вопросах, работе посольств, российской собственности и «других аспектах повседневного функционирования наших дипломатических представительств».