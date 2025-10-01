Ричмонд
Губернатор Кубани обозначил приоритеты развития региона на сессии ЗСК

На 66-й рабочей сессии Законодательного собрания Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул необходимость вывода региональной экономики на новый уровень для повышения благосостояния жителей края.

Глава региона отметил, что важно не только сохранить устойчивость экономики, но и обеспечить дальнейшее развитие всех секторов. Среди ключевых задач — продолжение реализации национальных проектов и госпрограмм, активное возведение социальных объектов (школ, детских садов, медучреждений), модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры. Особое внимание губернатор уделил работе энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил успехи края за последние 10 лет, в первую очередь в сфере социального строительства. Он выразил уверенность в том, что все поставленные задачи будут решаться единой командой.

На сессии были рассмотрены важные вопросы:

представлена кандидатура Игоря Галася на должность первого заместителя губернатора;

приняты поправки в закон об энергосбережении для систематизации работы в этой сфере;

в первом чтении рассмотрены изменения в закон «Об административных правонарушениях».

Последние изменения предусматривают введение штрафов за нарушения правил застройки в муниципалитетах. Инициатива направлена на борьбу с нелегальным строительством на участках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — когда под видом вспомогательных объектов возводят жилые дома и средства размещения без необходимых разрешений.

Эта мера станет частью комплексной работы по сохранению кубанских земель, которую активно ведёт администрация края под руководством Вениамина Кондратьева, пояснила пресс-служба краевой администрации.

