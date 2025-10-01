Губернатор Кубани обозначил приоритеты развития региона на сессии ЗСК

Глава региона отметил, что важно не только сохранить устойчивость экономики, но и обеспечить дальнейшее развитие всех секторов. Среди ключевых задач — продолжение реализации национальных проектов и госпрограмм, активное возведение социальных объектов (школ, детских садов, медучреждений), модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры. Особое внимание губернатор уделил работе энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил успехи края за последние 10 лет, в первую очередь в сфере социального строительства. Он выразил уверенность в том, что все поставленные задачи будут решаться единой командой.
На сессии были рассмотрены важные вопросы:
представлена кандидатура Игоря Галася на должность первого заместителя губернатора;
приняты поправки в закон об энергосбережении для систематизации работы в этой сфере;
в первом чтении рассмотрены изменения в закон «Об административных правонарушениях».
Последние изменения предусматривают введение штрафов за нарушения правил застройки в муниципалитетах. Инициатива направлена на борьбу с нелегальным строительством на участках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — когда под видом вспомогательных объектов возводят жилые дома и средства размещения без необходимых разрешений.
Эта мера станет частью комплексной работы по сохранению кубанских земель, которую активно ведёт администрация края под руководством Вениамина Кондратьева, пояснила пресс-служба краевой администрации.