Воронежский губернатор высоко оценил работу локомотивного депо в Россоши

30 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев и зампред Госдумы Алексей Гордеев с рабочей поездкой побывали в Россошанском районе. В рамках визита они изучили работу сервисного локомотивного депо «Россошь — Пассажирская» — одного из старейших предприятий региона, которому в следующем году исполнится 155 лет.
История депо началась ещё в 1871 году. Оно было основано на станции Михайловка и первоначально называлось «паровозным сараем». В депо были оборудованы лишь шесть мест для стоянки паровозов, каждый из которых мог перемещать составы весом до 700 тонн, двигаясь со скоростью 10 км/ч.
На сегодняшний день основной деятельностью предприятия является обслуживание и ремонт электровозов, которые, в свою очередь, обеспечивают движение пассажирских составов по магистралям четырёх железных дорог. Несмотря на многолетнюю историю, предприятие не перестает демонстрировать высочайшие современные стандарты. Оно было признано лучшим по качеству работы среди 88 депо России в составе холдинга «ЛокоТех», а благодаря своим сотрудникам восемь раз побеждало в корпоративных соревнованиях.
Глава региона положительно оценил деятельность предприятия, отметив, что оно обеспечивает высокое качество ремонта. Ежегодно его специалисты обслуживают более 3,5 тысяч локомотивов.
Во время рабочей поездки гости также ознакомились с работой производственных площадок, включая электромашинный цех, компрессорное и кузнечное отделения. В последнем им предоставилась возможность побеседовать с уникальным специалистом. Денис Шмитько является единственным кузнецом на предприятии. На протяжении одиннадцати лет он занимается изготовлением деталей для технического оснащения локомотивов. Кроме того, во время экскурсии Александр Гусев и Алексей Гордеев смогли осмотреть изнутри рабочее пространство машиниста пассажирского электровоза серии ЭП1М.
В завершение визита вице-спикер Госдумы подчеркнул стабильную работу предприятия и его кадровый потенциал.