Воронежский губернатор высоко оценил работу локомотивного депо в Россоши

История депо началась ещё в 1871 году. Оно было основано на станции Михайловка и первоначально называлось «паровозным сараем». В депо были оборудованы лишь шесть мест для стоянки паровозов, каждый из которых мог перемещать составы весом до 700 тонн, двигаясь со скоростью 10 км/ч.