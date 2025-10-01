Ричмонд
Партия PAS осталась без секретаря, кабмин провел кадровые перестановки

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Генеральный секретарь правительства и партии «Действие и солидарность» (PAS) Артур Мижа объявил во вторник о своей отставке.

Источник: Sputnik.md

В соцсетях Мижа сообщил, что «возьмет перерыв в политической деятельности».

Прошло почти 10 лет с тех пор, как я участвовала в политической деятельности PAS. (…) Я решил сделать перерыв в политической деятельности на время следующего срока полномочий правительства. Сегодня я подал заявление об отставке с занимаемых мной должностей — генерального секретаря правительства и генерального секретаря партии.

написал он

Мижа настаивает, что это личное решение, принятое еще до начала избирательной кампании, и заверяет, что остается в рядах PAS и будет «ответственно платить ежегодные взносы».

В начале заседания правительства во вторник премьер Дорин Речан поблагодарил Мижу «за преданность делу, за усердную работу вместе с командой».

Генеральным секретарем правительства после ухода Мижи назначена Анна Калинич.

Артур Мижа стал депутатом по списку PAS после выборов 2021 года, в феврале 2023-го он был назначен генеральным секретарем правительства.