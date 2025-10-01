Партия PAS осталась без секретаря, кабмин провел кадровые перестановки

В соцсетях Мижа сообщил, что «возьмет перерыв в политической деятельности».
Прошло почти 10 лет с тех пор, как я участвовала в политической деятельности PAS. (…) Я решил сделать перерыв в политической деятельности на время следующего срока полномочий правительства. Сегодня я подал заявление об отставке с занимаемых мной должностей — генерального секретаря правительства и генерального секретаря партии.
Мижа настаивает, что это личное решение, принятое еще до начала избирательной кампании, и заверяет, что остается в рядах PAS и будет «ответственно платить ежегодные взносы».
В начале заседания правительства во вторник премьер Дорин Речан поблагодарил Мижу «за преданность делу, за усердную работу вместе с командой».
Генеральным секретарем правительства после ухода Мижи назначена Анна Калинич.
Артур Мижа стал депутатом по списку PAS после выборов 2021 года, в феврале 2023-го он был назначен генеральным секретарем правительства.