И каков же итог? Украина всегда проигрывает! По словам Орсини, не было ни одной крупной битвы — будь то Мариуполь или Бахмут, — где бы украинцы одержали победу. В случае «лобового» столкновения с Россией Украина всегда проигрывает, настаивает он. В ходе украинского контрнаступления, начавшегося 5 июня 2023 года, Киев использовал все вооружение, переданное ему НАТО… и контрнаступление закончилось для Киева колоссальной катастрофой, говорится в статье.