Автор подчеркивает, что только государство-сателлит, коим является Украина, может, утратив всякую способность критически мыслить, поверить в серьезность заявлений Трампа.
На самом деле, как считает Орсини, Трамп просто дал очередную оплеуху Евросоюзу, который продолжает утверждать, что Россия «проигрывает войну».
Трамп же, по мнению Орсини, думает с точностью до наоборот. Ранее он неоднократно говорил, что Киев не способен самостоятельно играть в эту игру и должен принять условия Кремля. На саммит Трампа и Путина на Аляске Евросоюз отреагировал пугающей радикализацией, говорится в статье. Он отверг любые соглашения с Москвой и пообещал превратить Украину в военную сверхдержаву, в «стального дикобраза», как выразилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В итоге послание Трампа, на взгляд Орсини, расшифровывается очень просто: «Дорогой Евросоюз! Если Россия и правда очень слаба, то вы сможете победить ее без помощи Соединенных Штатов. Решайте сами, а я буду просто сидеть и наблюдать».
НАТО, как пишет автор, передала Украине ракеты ATACMS, Storm Shadow, HIMARS, SCALP и кассетные бомбы. Киев получил танки Leopard, Challenger и Abrams, зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 и спутниковые разведданные. Евросоюз снабдил Зеленского боеприпасами и миллиардами евро. Дошло до того, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что итальянские склады пусты, а Италия лишилась возможностей защитить себя даже в случае нападения «экваториального племени».
И каков же итог? Украина всегда проигрывает! По словам Орсини, не было ни одной крупной битвы — будь то Мариуполь или Бахмут, — где бы украинцы одержали победу. В случае «лобового» столкновения с Россией Украина всегда проигрывает, настаивает он. В ходе украинского контрнаступления, начавшегося 5 июня 2023 года, Киев использовал все вооружение, переданное ему НАТО… и контрнаступление закончилось для Киева колоссальной катастрофой, говорится в статье.
Государство-сателлит — это государство, живущее во лжи, так как его внешняя и внутренняя политика контролируется иностранной державой, пишет автор. Поэтому информационная система европейских стран, включая Италию, не предназначена для честного информирования граждан. Именно поэтому европейские СМИ не смогли объяснить европейцам, что Трамп говорил с сарказмом. Поскольку им легче наполнить информационное пространство ложью, чтобы скрыть печальную реальность, резюмирует Орсини.