Глава Минстроя встретился с губернатором Свердловской области: что удалось обсудить

Губернатор проинформировал федерального министра о значительных достижениях региона в строительной сфере.
«Наш регион занимает шестое место в России по объёму ввода жилья. С начала года введено более 2,1 миллиона “квадратов”, построено 26 тысяч квартир. Всего по итогам года планируем ввести около 3 миллионов квадратных метров жилья», — сообщил в ходе встречи губернатор Денис Паслер.
Особое внимание было уделено программе расселения аварийного жилого фонда. Работа в этом направлении идет с опережением графика. Благодаря реализации программы с 2019 года новое комфортабельное жилье получили более 31,5 тысячи уральцев, которые переехали из 508 тысяч квадратных метров аварийных домов.
Одним из ключевых инструментов развития городов области является комплексное развитие территорий (КРТ). На сегодняшний день в регионе реализуется 28 проектов КРТ общей площадью 231 гектар. Параллельно ведется активная работа по благоустройству. До конца строительного сезона будут обновлены 39 общественных пространств в 32 муниципальных образованиях. Кроме того, пять проектов из Свердловской области — из Первоуральска, Богдановича, Заречного, Сысерти и Талицы — стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, что позволит преобразить эти города.
Также в ходе встречи Ирек Файзуллин и Денис Паслер обсудили полную готовность региона к предстоящему отопительному сезону. Подача тепла уже начата во всех муниципалитетах без исключения. В рамках ремонтной кампании коммунального комплекса было обновлено 201 километр тепловых сетей, 231 километр водопроводных и 85 километров канализационных сетей, что составляет 100% от запланированного на этот период объема. Отдельным пунктом встречи стало обсуждение поддержки новых регионов России. Свердловская область, как регион-шеф, оказывает всестороннее содействие Макеевке и Тельмановскому району Донецкой Народной Республики. Помощь включает в себя восстановление поврежденной инфраструктуры и решение критически важных вопросов надежного водоснабжения.
«ФедералПресс» сообщал, что министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург 1 октября 2025 года для участия в ключевых событиях Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Свой визит он начал с подробного осмотра выставочных стендов совместно с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Затем министр стал хедлайнером пленарного заседания «Технологический прорыв».