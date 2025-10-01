Глава Минстроя встретился с губернатором Свердловской области: что удалось обсудить

Также в ходе встречи Ирек Файзуллин и Денис Паслер обсудили полную готовность региона к предстоящему отопительному сезону. Подача тепла уже начата во всех муниципалитетах без исключения. В рамках ремонтной кампании коммунального комплекса было обновлено 201 километр тепловых сетей, 231 километр водопроводных и 85 километров канализационных сетей, что составляет 100% от запланированного на этот период объема. Отдельным пунктом встречи стало обсуждение поддержки новых регионов России. Свердловская область, как регион-шеф, оказывает всестороннее содействие Макеевке и Тельмановскому району Донецкой Народной Республики. Помощь включает в себя восстановление поврежденной инфраструктуры и решение критически важных вопросов надежного водоснабжения.