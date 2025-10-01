Россия настаивает на возобновлении прямых авиарейсов с США

«Сейчас некоторые конкретные соображения, полученные от российской стороны, находятся на рассмотрении в Вашингтоне», — сказал Сергей Рябков ТАСС. По его словам, эту работу Россия начала еще до того, как США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». «Мы, конечно, как позитивный сигнал восприняли это решение Вашингтона применительно к белорусской авиакомпании», — отметил он.