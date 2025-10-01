Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия настаивает на возобновлении прямых авиарейсов с США

Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, предложения Москвы рассматриваются американской стороной, но продвижения в этом направлении нет.

«Сейчас некоторые конкретные соображения, полученные от российской стороны, находятся на рассмотрении в Вашингтоне», — сказал Сергей Рябков ТАСС. По его словам, эту работу Россия начала еще до того, как США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». «Мы, конечно, как позитивный сигнал восприняли это решение Вашингтона применительно к белорусской авиакомпании», — отметил он.

На переговорах в апреле Россия предлагала США снять санкции с «Аэрофлота» и заявила, что возобновление авиасообщения помогло бы расширить деловые и общественные связи стран. При этом американская сторона увязывает этот вопрос с урегулированием российско-украинского конфликта, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в 2022 году. Американским авиакомпаниям запрещено входить в российское воздушное пространство, а авиакомпаниям из России, соответственно, нельзя входить в американское. В том же году «Аэрофлот» подпал под американские санкции.

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше