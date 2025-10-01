Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге чиновник порвал и растоптал плакат в женской консультации

В Екатеринбурге женскую консультацию отчитали за плакат.

Источник: t.me/s/n_moskvitina

В Екатеринбурге глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина провела проверку. Она посетила женские консультации. В одной из них ее внимание привлек плакат, в котором говорилось о стерилизации. Сюжет о своем визите она опубликовала в телеграм-канале Натальи Москвитиной.

— Плакат с «рекламой» стерилизации как высокоэффективного средства контрацепции. По итогам проверки его сняли. Женская консультация № 1а получила розовую наклейку «Здесь работают над улучшениями», — написала Наталья Москвитина.

Кроме того, глава службы перинатальных психологов областного Минздрава Марк Ицкович смял и растоптал данный плакат.

Наталья Москвитина также под видом пациентки приходила к врачам. Так она хотела выяснить, будут ли специалисты отговаривать ее от прерывания беременности.