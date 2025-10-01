В Екатеринбурге чиновник порвал и растоптал плакат в женской консультации

В Екатеринбурге глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина провела проверку. Она посетила женские консультации. В одной из них ее внимание привлек плакат, в котором говорилось о стерилизации. Сюжет о своем визите она опубликовала в телеграм-канале Натальи Москвитиной.