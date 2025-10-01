В Екатеринбурге чиновник порвал и растоптал плакат в женской консультации

В Екатеринбурге глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина провела проверку. Она посетила женские консультации. В одной из них ее внимание привлек плакат, в котором говорилось о стерилизации. Сюжет о своем визите она опубликовала в телеграм-канале Натальи Москвитиной.
— Плакат с «рекламой» стерилизации как высокоэффективного средства контрацепции. По итогам проверки его сняли. Женская консультация № 1а получила розовую наклейку «Здесь работают над улучшениями», — написала Наталья Москвитина.
Кроме того, глава службы перинатальных психологов областного Минздрава Марк Ицкович смял и растоптал данный плакат.
Наталья Москвитина также под видом пациентки приходила к врачам. Так она хотела выяснить, будут ли специалисты отговаривать ее от прерывания беременности.