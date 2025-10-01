Ричмонд
В Омской области глава района вступил в должность на третий срок

Шербакульский район Александр Молоканов возглавляет с 2014 года.

Источник: Комитет по экономике Шербакульского района Омской области

В среду, 1 октября 2025 года, Александр Молоканов официально вступил в должность главы Шербакульского района на третий срок.

Напомним, что 24 сентября 2025 года депутаты единогласно переизбрали его.

«Поздравить Александра Александровича прибыли гости: заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Игорь Кожухов зачитал поздравительный адрес от губернатора Омской области Виталия Хоценко, а депутат Законодательного собрания Омской области Владимир Пушкарев выразил поздравления от имени председателя Законодательного собрания Омской области Александра Артемова», — заявляется в официальном паблике Комитета по экономике Шербакульского района Омской области в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что в своей речи после принятия присяги Александр Молоканов поблагодарил присутствующих за оказанное доверие и выразил свою готовность продолжать работу над улучшением качества жизни жителей Шербакульского района.

Добавим, что до избрания главой Шербакульского района с 2004 по 2014 год Александр Молоканов руководил Русско-Полянским районом.