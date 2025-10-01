Ричмонд
Путин выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Ранее выступление главы государства анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что речь Владимира Путина на пленарке «Валдая» будет обстоятельной и большая ее часть будет посвящена полицентричному миру. «Без преувеличения во всем мире это выступление ждут с нетерпением. И как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется», — отметил пресс-секретарь президента России.

В 2024 году Владимир Путин также выступал на пленарном заседании клуба «Валдай». Тогда он заявил о нежелании возвращать Россию на путь, по которому она следовала до 2022 года. Кроме того, президент РФ высказал мнение, что грядущие 20 лет окажутся трудными для всего мира из-за динамичного развития международных процессов.

XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.

Тема XXII сессии международного клуба — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В мероприятии принимают участие 140 представителей из более чем 40 стран. В их числе эксперты из Великобритании, Индии, ФРГ, Китая, Малайзии, Пакистана и Южно-Африканской республики.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — площадка, которая действует с 2004 года. Она объединяет российских и международных экспертов. Члены клуба в процессе совместной работы находят эффективные решения задач в области экономики, политики, энергетики, безопасности.