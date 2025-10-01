Путин выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция

Ранее выступление главы государства анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что речь Владимира Путина на пленарке «Валдая» будет обстоятельной и большая ее часть будет посвящена полицентричному миру. «Без преувеличения во всем мире это выступление ждут с нетерпением. И как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется», — отметил пресс-секретарь президента России.
В 2024 году Владимир Путин также выступал на пленарном заседании клуба «Валдай». Тогда он заявил о нежелании возвращать Россию на путь, по которому она следовала до 2022 года. Кроме того, президент РФ высказал мнение, что грядущие 20 лет окажутся трудными для всего мира из-за динамичного развития международных процессов.
XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.
Тема XXII сессии международного клуба — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В мероприятии принимают участие 140 представителей из более чем 40 стран. В их числе эксперты из Великобритании, Индии, ФРГ, Китая, Малайзии, Пакистана и Южно-Африканской республики.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» — площадка, которая действует с 2004 года. Она объединяет российских и международных экспертов. Члены клуба в процессе совместной работы находят эффективные решения задач в области экономики, политики, энергетики, безопасности.