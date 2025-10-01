Путин выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция

В 2024 году Владимир Путин также выступал на пленарном заседании клуба «Валдай». Тогда он заявил о нежелании возвращать Россию на путь, по которому она следовала до 2022 года. Кроме того, президент РФ высказал мнение, что грядущие 20 лет окажутся трудными для всего мира из-за динамичного развития международных процессов.