Алексей Беспрозванных поблагодарил белорусских коллег за скидки на перевозки по железной дороге

Сотрудничество обсудили на заседании Российско-Белорусского Совета.

Источник: правительство Калининградской области

Во вторник, 1 октября, в Минске состоялось двадцатое заседание Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с областями, министерствами, органами государственного управления Беларуси. Встречу открыли сопредседатели Совета — губернатор Алексей Беспрозванных и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Юрий Шулейко.

Среди основных результатов совместной работы губернатор отметил проекты в промышленности и строительстве, агропромышленном комплексе и образовании. Так, парк белорусской техники в нашей области в этом году пополнили 16 тракторов, комбайн и 11 единиц прочей техники, что почти в три раза больше, чем было в 2024 и 2023 годах. Крупный калининградский агропромышленный инвестор — группа компаний «Атлантис» — закупает у белорусских поставщиков часть сырья для своего завода по переработке молока. Калининградские специалисты изучают белорусский опыт в мелиорации.

Белорусская сторона также выполняет договоренности о поставках цемента. Как сообщил Алексей Беспрозванных, из запланированных на нынешний год 80,5 тысячи тонн по состоянию на сентябрь поступили свыше 77 тысяч тонн.

— Хотелось бы поблагодарить белорусскую сторону и лично Юрия Витольдовича Шулейко за поддержку в решении вопросов тарифной политики. Для грузоотправителей и грузополучателей Калининградской области на Белорусской железной дороге действует гибкая система скидок. В 2025 году спецставки, ранее предоставленные Республикой Беларусь на железнодорожные перевозки в направлении Калининградской области, были сохранены на уровне 2023 года, — сообщил Алексей Беспрозванных.

Как сообщает пресс-служба правительства, власти Калининградской области пригласили белорусских партнеров присоединиться к обустройству туристической инфраструктуры, в том числе построить санаторий. Алексей Беспрозванных также рассчитывает на увеличение количества авиамаршрутов между «Храброво» и городами Беларуси.

В год 80-летия Калининградской области по предложению Алексея Беспрозванных пройдут Дни Республики Беларусь в нашем регионе и Дни Калининградской области — в белорусских городах.

Следующее заседание Совета состоится в 2026 году в нашей области.