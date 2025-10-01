Алексей Беспрозванных поблагодарил белорусских коллег за скидки на перевозки по железной дороге

Среди основных результатов совместной работы губернатор отметил проекты в промышленности и строительстве, агропромышленном комплексе и образовании. Так, парк белорусской техники в нашей области в этом году пополнили 16 тракторов, комбайн и 11 единиц прочей техники, что почти в три раза больше, чем было в 2024 и 2023 годах. Крупный калининградский агропромышленный инвестор — группа компаний «Атлантис» — закупает у белорусских поставщиков часть сырья для своего завода по переработке молока. Калининградские специалисты изучают белорусский опыт в мелиорации.