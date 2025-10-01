Bloomberg: страны G7 почти договорились ужесточить санкции против России

Сегодня Евросоюз перевел Украине €4 млрд из доходов от замороженных активов России. Половина этих денег должна пойти на производство БПЛА. В Кремле назвали это воровством и пригрозили ответственностью всем, кто осуществляет такие инициативы. Всего с начала военных действий на Украине ЕС, G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российских государственных активов.