Глава Самарской области поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека

На данный момент в регионе проживает около 800 тысяч пожилых людей. В Самарской области действует 40 мер финансовой поддержки для пенсионеров. Только в прошлом году было выплачено почти 7,8 млрд рублей, а в текущем году на эти цели заложено уже 7,9 млрд рублей. После церемонии награждения гости мероприятия смогли послушать праздничный концерт.