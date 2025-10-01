Глава Самарской области поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии, посвященной Дню пожилого человека. Мероприятие состоялось в среду, 1 октября, в Самарской филармонии.
Центральным событием праздника стало награждение почетных работников различных сфер. Глава региона вручил почетные грамоты и благодарности пенсионерам.
— Мы выразили признательность людям, чьи труд, мужество и патриотизм сделали нашу страну великой. Многих из них знаю лично, — отметил Вячеслав Федорищев.
На данный момент в регионе проживает около 800 тысяч пожилых людей. В Самарской области действует 40 мер финансовой поддержки для пенсионеров. Только в прошлом году было выплачено почти 7,8 млрд рублей, а в текущем году на эти цели заложено уже 7,9 млрд рублей. После церемонии награждения гости мероприятия смогли послушать праздничный концерт.