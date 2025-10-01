Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самарской области поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека

В Самарской области отметили День пожилого человека.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии, посвященной Дню пожилого человека. Мероприятие состоялось в среду, 1 октября, в Самарской филармонии.

Центральным событием праздника стало награждение почетных работников различных сфер. Глава региона вручил почетные грамоты и благодарности пенсионерам.

— Мы выразили признательность людям, чьи труд, мужество и патриотизм сделали нашу страну великой. Многих из них знаю лично, — отметил Вячеслав Федорищев.

На данный момент в регионе проживает около 800 тысяч пожилых людей. В Самарской области действует 40 мер финансовой поддержки для пенсионеров. Только в прошлом году было выплачено почти 7,8 млрд рублей, а в текущем году на эти цели заложено уже 7,9 млрд рублей. После церемонии награждения гости мероприятия смогли послушать праздничный концерт.