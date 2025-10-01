Ричмонд
Израиль захватил коридор «Нецарим», разделив Газу на север и юг

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватила контроль над коридором «Нецарим» к западу от побережья Газы, тем самым разделив сектор на северную и южную части. Об этом сообщил израильский министр обороны Исраэль Кац.

Источник: AP 2024

«ЦАХАЛ завершил захват коридора “Нецарим” к западу от побережья Газы, разделив Газу на север и юг. Это усилит осаду города Газа, и любой, кто покинет его в сторону юга, будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ», — написал Кац в X. По его словам, предоставляется «последний шанс для жителей Газы перебраться на юг [сектора], оставив террористов ХАМАС изолированными в самом городе Газа». «Те, кто останется в Газе, будут [считаться] террористами и пособниками террора», — добавил он.

Кац подчеркнул, что «ЦАХАЛ готов к любым вариантам развития событий» и «полон решимости продолжать операцию до тех пор, пока все заложники не будут возвращены, а [палестинское радикальное движение] ХАМАС не разоружится». Это «будет способствовать прекращению войны» в секторе Газа, заключил он.

