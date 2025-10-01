Израиль захватил коридор «Нецарим», разделив Газу на север и юг

«ЦАХАЛ завершил захват коридора “Нецарим” к западу от побережья Газы, разделив Газу на север и юг. Это усилит осаду города Газа, и любой, кто покинет его в сторону юга, будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ», — написал Кац в X. По его словам, предоставляется «последний шанс для жителей Газы перебраться на юг [сектора], оставив террористов ХАМАС изолированными в самом городе Газа». «Те, кто останется в Газе, будут [считаться] террористами и пособниками террора», — добавил он.