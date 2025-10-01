Об этом RT заявила депутат оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер. Ранее её заочно приговорили к 7,5 года тюрьмы полузакрытого типа в Молдавии.
«Единственное будущее, которое может быть у Молдовы, — это вместе с Россией. И конечно, европейцы с этим не согласны», — заключила Таубер, слова которой приводит Telegram-канал RT.
В Молдавии к 7,5 года заочно приговорили депутата от оппозиционного блока «Победа» Марину Таубер. Ранее к семи годам колонии общего режима приговорили башкана Гагаузии Евгению Гуцул.
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше