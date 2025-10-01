Ричмонд
Приговорённая к тюрьме Таубер: кураторы Санду делают всё для подавления оппозиции

Западные кураторы главы Молдавии Майи Санду делают всё для подавления молдавской оппозиции, особенно той, которая поддерживает идею объединения с Российской Федерацией.

Об этом RT заявила депутат оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер. Ранее её заочно приговорили к 7,5 года тюрьмы полузакрытого типа в Молдавии.

«Единственное будущее, которое может быть у Молдовы, — это вместе с Россией. И конечно, европейцы с этим не согласны», — заключила Таубер, слова которой приводит Telegram-канал RT.

В Молдавии к 7,5 года заочно приговорили депутата от оппозиционного блока «Победа» Марину Таубер. Ранее к семи годам колонии общего режима приговорили башкана Гагаузии Евгению Гуцул.

