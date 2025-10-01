ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия — видео

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся круглый стол на тему: «ШОС в условиях трансформации: инициативы Узбекистана и новые горизонты».
Начальник отдела Международного института Центральной Азии Данияр Курбанов подчеркнул значимость Тяньцзинской декларации, принятой по итогам саммита ШОС.
В рамках саммита подписали около 20 ключевых документов, среди которых — Стратегия развития ШОС до 2035 года, Дорожная карта по энергетическому сотрудничеству до 2030 года.
В них особо подчеркивается, что Центральная Азия признана ядром ШОС, а также поддерживаются усилия стран региона по укреплению мира, безопасности и стабильности.
Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, эксперт Российского совета по международным делам Станислав Притчин отметил, что инициативы Узбекистана по развитию диалога в сфере инвестиций и созданию инновационных хабов для трансфера технологий находят полную поддержку со стороны России.
Особое внимание эксперт уделил вопросу критически важных минералов.
«Сегодня во всем мире растет спрос на редкие и стратегически важные металлы. Центральная Азия, обладающая значительными ресурсами, естественным образом оказывается в центре глобального интереса», — сказал он.
Также отмечалось, что в рамках «Мировой атомной недели» в Москве прозвучало важное заявление: Госкорпорация «Росатом» построит в Узбекистане к 2035 году две крупные и две малые АЭС.
«Это, конечно же, прорывное решение, насущно важное как для Российской Федерации, учитывая давние связи с Узбекистаном в атомной сфере, так и для Узбекистана — в силу актуальных вызовов развития», — подчеркнул Притчин.
В этом году отмечается 20-летие со дня подписания Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Россией. Данияр Курбанов назвал это важной вехой в развитии двусторонних связей.
Курбанов также указал на активное развитие формата «Центральная Азия — Россия», который вышел на уровень встреч глав государств. В октябре в Душанбе ожидается проведение второго саммита в этом формате — важный шаг к дальнейшему укреплению регионального партнерства.
Полное видео по ссылке.