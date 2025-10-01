Британия воссоздает местную оборону времен Второй мировой войны

Как отмечает Daily Mail, пока неизвестно, какое количество бывших военнослужащих будет задействовано в местной обороне, отряды которой могут быть оперативно развернуты в случае войны. «“Стратегический обзор обороны” признает, что геополитическая нестабильность и рост угроз требуют от Великобритании возможность привлекать более многочисленные, более квалифицированные и гибкие военные кадры, если это будет необходимо», — цитирует The Herald представителя Минобороны.