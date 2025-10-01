Вениамин Кондратьев назначил нового управляющего делами администрации края

Новоназначенный руководитель родился 10 февраля 1980 года в городе Газалкенте Ташкентской области. Его профессиональный путь начался с получения образования в Кубанском государственном аграрном университете имени И. Т. Трубилина, где он освоил специальность «инженер-технолог».
Карьерный опыт Антона Казанова охватывает различные сферы. В течение 12 лет — с 2004 по 2016 год — он возглавлял ООО «Карельская Домостроительная Компания» в Краснодаре. До 2023 года занимал пост заместителя директора в государственном казённом учреждении, отвечающем за эксплуатацию и содержание административных зданий краевой администрации.
С 2024 года Антон Казанов находится на государственной службе. Прежде чем занять новую должность, он работал заместителем руководителя департамента строительства Краснодарского края, пояснили в пресс-службе администрации региона.