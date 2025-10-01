Вениамин Кондратьев назначил нового управляющего делами администрации края

Карьерный опыт Антона Казанова охватывает различные сферы. В течение 12 лет — с 2004 по 2016 год — он возглавлял ООО «Карельская Домостроительная Компания» в Краснодаре. До 2023 года занимал пост заместителя директора в государственном казённом учреждении, отвечающем за эксплуатацию и содержание административных зданий краевой администрации.