В Госдуме ответили Орбану на заявление о «слабой России»

Ранее венгерский премьер заявил о превосходстве Европы над Россией во всех сферах. «В России 130 миллионов человек, в ЕС — 400 миллионов. ЕС — крупная экономика, а российская — гораздо меньше. Россия слаба по сравнению с нами — как в военном, так и в экономическом плане. Они играют в игру, думая, что мы слабее», — так он аргументировал свою позицию.