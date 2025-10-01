Bloomberg: Европе будет трудно создать надежную систему ПВО

Поэтому на сегодняшней встрече в Копенгагене ожидаются интенсивные дебаты между лидерами ЕС о том, как финансировать флагманские европейские проекты, такие как «стена от дронов». Страны Западной и Южной Европы недовольны тем, что им придется участвовать в финансировании этого проекта, поскольку большая часть расходов пойдет на пользу восточным и северным членам Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times. И сейчас чиновники ЕС пытаются найти варианты, которые принесут пользу всем членам блока.