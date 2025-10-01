Ричмонд
Bloomberg: Европе будет трудно создать надежную систему ПВО

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре заявила, что Европейский союз построит «стену от дронов», после чего официальные лица ЕС наперегонки принялись искать способы воплотить этот проект в жизнь. Однако Европа столкнулась со множеством проблем, которые затрудняют его реализацию, сообщает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Даже если сегодня в Копенгагене европейские лидеры добьются прогресса с планом фон дер Ляйен, сложность этого проекта и требуемое финансирование задержат его реализацию на долгие годы, говорится в статье. Так, информированный источник указал на проблемы с созданием «стены от дронов» вдоль восточного фланга НАТО из-за высокой активности пассажирских и грузовых самолетов в европейском воздушном пространстве. Он пояснил, что проект фон дер Ляйен увеличивает риск возможного сопутствующего ущерба.

Кроме того, в Евросоюзе до сих пор не выяснили, кто будет отвечать за координацию проекта и как связать и синхронизировать существующие национальные и региональные инициативы, чтобы выйти за рамки национальных активов, поясняет Bloomberg.

По словам осведомленного источника, «стена от дронов» — это просто пиар-акция Евросоюза, которая маскирует непростую реальность.

А она заключается в том, что в Европе отмечается дефицит систем противовоздушной и противоракетной обороны. Как утверждает Bloomberg, Евросоюз «почти полностью» полагается на США в том, что касается возможностей дальнего радиуса действия.

Проблемой номер один по-прежнему остается классическая противовоздушная оборона.

Эдгар Ринкевичс
президент Латвии

При этом он предостерег от «впадения в крайность» при создании «стены от дронов» и забвения других более насущных проблем, говорится в статье.

Основная проблема, по мнению многих в ЕС и НАТО, заключается в том, что государственные учреждения и военно-промышленный комплекс Европы не могут угнаться за стремительным развитием беспилотных технологий. На континенте признали, что «стену от дронов» им следовало строить «год или два назад».

Еще одной проблемой в укреплении восточного фланга НАТО является финансирование. На финансирование европейских оборонных проектов из кредитного фонда блока выделено 150 млрд евро, и до вступления в силу нового бюджета в 2028 году никакого другого финансирования не предусмотрено, напоминает агентство.

Поэтому на сегодняшней встрече в Копенгагене ожидаются интенсивные дебаты между лидерами ЕС о том, как финансировать флагманские европейские проекты, такие как «стена от дронов». Страны Западной и Южной Европы недовольны тем, что им придется участвовать в финансировании этого проекта, поскольку большая часть расходов пойдет на пользу восточным и северным членам Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times. И сейчас чиновники ЕС пытаются найти варианты, которые принесут пользу всем членам блока.

