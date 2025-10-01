Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Павлов стал замгубернатора Нижегородской области

С 1 октября 2025 года Александр Павлов официально вступил в должность заместителя губернатора Нижегородской области.

Источник: НТА-Приволжье

В его ведении будет блок, связанный с обеспечением региональной безопасности, защитой государственной тайны и вопросами мобилизационной подготовки. Кроме того, он будет курировать деятельность управления, отвечающего за обеспечение работы мировых судей, адвокатуры и нотариата.

Александр Владимирович имеет за плечами более 27 лет службы в Вооружённых силах Российской Федерации. Последние полтора года он занимал руководящую должность по вопросам безопасности на АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». За свою службу он был удостоен государственных наград.