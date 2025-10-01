Александр Павлов стал замгубернатора Нижегородской области

Александр Владимирович имеет за плечами более 27 лет службы в Вооружённых силах Российской Федерации. Последние полтора года он занимал руководящую должность по вопросам безопасности на АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». За свою службу он был удостоен государственных наград.