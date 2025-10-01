Фицо не приехал на саммит ЕС из-за проблем со здоровьем

Это не первый раз, когда из-за проблем со здоровьем на фоне покушения Фицо пропускает мероприятия. Так, в апреле 2025 года премьер не пришел на интервью с бывшим чешским президентом Милошем Земаном. По словам последнего, премьер плохо себя чувствовал из-за ранения. Тогда же Фицо опубликовал видеообращение в соцсетях и рассказал, что раны, полученные во время покушения весной 2024 года, до сих пор «доставляют хлопоты».