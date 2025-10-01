СМИ: Израиль готовится к возможной эскалации отношений с Ираном

Мы следим за тем, что происходит на Ближнем Востоке и в Иране, и готовимся к различным сценариям и вариантам. Один из них заключается в том, что нам, возможно, придется снова действовать против Ирана.
Ранее в эфире государственного телевидения Ирана выступил бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи. Он предупредил Израиль и США, что Иран вступит в войну с Соединенными Штатами, если Израиль совершит еще одно нападение на Иран. Он также заверил, что Тегеран не согласится на переговоры с западными странами, которые дадут Израилю время подготовиться или укрепить свои позиции.
Израильтяне хотят снова попытать счастья в войне с Ираном. Если это произойдет, мы задействуем все наши силы, мы изменим наши «красные линии», и произойдут события, о которых я не имею права говорить сейчас.