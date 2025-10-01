Axios: в качестве компенсации Трамп усилил гарантии США по обеспечению безопасности Катара

Как сообщает издание, в рамках усилий по прекращению войны в Газе и в качестве компенсации Катару за израильский удар по Дохе Трамп подписал исполнительный указ, который значительно повысил обязательства США по обеспечению безопасности Катара. В указе говорится, что США будут рассматривать любое вооруженное нападение «на территорию, суверенитет или жизненно важную инфраструктуру Катара» как угрозу миру и безопасности Соединенных Штатов.