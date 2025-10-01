Ричмонд
Axios: в качестве компенсации Трамп усилил гарантии США по обеспечению безопасности Катара

Многие аналитики задавались вопросом, как президенту США Дональду Трампу удалось добиться поддержки арабами предложенного мирного соглашения с ХАМАС. Ответ на этот вопрос дает американское издание Axios.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как сообщает издание, в рамках усилий по прекращению войны в Газе и в качестве компенсации Катару за израильский удар по Дохе Трамп подписал исполнительный указ, который значительно повысил обязательства США по обеспечению безопасности Катара. В указе говорится, что США будут рассматривать любое вооруженное нападение «на территорию, суверенитет или жизненно важную инфраструктуру Катара» как угрозу миру и безопасности Соединенных Штатов.

В случае такого нападения США предпримут все законные и надлежащие меры, включая дипломатические, экономические и, при необходимости, военные, для защиты интересов Соединенных Штатов и Катара и восстановления мира и стабильности.

исполнительный указ президента США

Теперь американским военным, как подчеркивает портал CDM, придется защищать богатую страну Персидского залива от Израиля, который Америка поддерживает на миллиарды долларов в год. Возможно, Белому дому следует четко объяснить американской общественности, в чем заключается внешняя политика США на Ближнем Востоке с точки зрения приоритетов, распоряжения жизнями американских солдат и американских финансовых средств.

