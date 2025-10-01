Польша продлила контроль на границах с Литвой и Германией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявил, что Минск не будет больше помогать в осуществлении контроля за незаконной миграцией. В апреле 2024 года он пожаловался на переброшенные через забор на границе с Польшей трупы мигрантов, в мае глава польского МИДа Радослав Сикорский назвал миграционный кризис «нападением на Евросоюз».