Лукашенко решил, кто будет строить пункт захоронения радиоактивных отходов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил, кто построит пункт захоронения радиоактивных отходов в Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства в среду, 1 октября, подписал указ «Об объектах обращения с радиоактивными отходами». Указанный документ предусматривает внесение изменений в указ № 101 «Об организации системы обращения с радиоактивными отходами» от 12 апреля 2023 года.
В телеграм-канале уточняют, что поправки касаются определения заказчика, а также генерального подрядчика строительства пункта захоронения радиоактивных отходов. Так, в качестве заказчика указанных работ было определено предприятие «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами». Генеральным подрядчиком было определено государственное предприятие «Белэнергострой» — управляющая компания холдинга".
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о своих колебаниях по строительству второй АЭС в Беларуси.
Тем временем министр энергетики Денис Мороз назвал альтернативу строительству второй АЭС в Беларуси.
Кроме того, Белгидромет предупредил про мокрый снег в Беларуси в октябре 2025 года.