Ограничения на пенсии для работающих госслужащих будут отменены

Власти Беларуси решили стимулировать занятость тех, кто получает пенсию за выслугу лет для гражданских госслужащих, которые продолжают работать.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в среду указ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих», сообщает пресс-служба главы государства.

«Документом предусматривается отмена с 1 января 2026 года ограничения на выплату пенсии за выслугу лет работающим государственным гражданским служащим, которые достигли пенсионного возраста», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, для чего это делается. Указ должен стимулировать таких пенсионеров продолжать работу. Профессиональный потенциал этих людей можно будет более эффективно задействовать в экономике страны.

Кроме того, в республике будет единообразные принципы выплаты пенсий для работающих военных и гражданских пенсионеров из числа госслужащих.

В прошлом году похожий указ был подписан относительно других категорий работающих пенсионеров. Также было решено снизить страховой стаж с 10 до 5 лет для женщин, родивших и воспитавших четырех и более детей.

