Ограничения на пенсии для работающих госслужащих будут отменены

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в среду указ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих», сообщает пресс-служба главы государства.
«Документом предусматривается отмена с 1 января 2026 года ограничения на выплату пенсии за выслугу лет работающим государственным гражданским служащим, которые достигли пенсионного возраста», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, для чего это делается. Указ должен стимулировать таких пенсионеров продолжать работу. Профессиональный потенциал этих людей можно будет более эффективно задействовать в экономике страны.
Кроме того, в республике будет единообразные принципы выплаты пенсий для работающих военных и гражданских пенсионеров из числа госслужащих.
В прошлом году похожий указ был подписан относительно других категорий работающих пенсионеров. Также было решено снизить страховой стаж с 10 до 5 лет для женщин, родивших и воспитавших четырех и более детей.