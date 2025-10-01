Макрон заявил о работе над обновлением ядерной доктрины Франции

Также он заявил, что во Франции долгое время «недооценивали Россию». «Да, Россия экономически гораздо слабее Европы, ее население сокращается, а промышленность не инновационна. Однако она производит гораздо больше оружия и гораздо быстрее. Мы недооценили угрозу. Мы больше не переходим от мира к войне в одночасье. Мы находимся в состоянии постоянной конфронтации», — отметил Макрон.