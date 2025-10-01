Американист Дудаков: Трамп забудет об Украине на время шатдауна в США

«Еще до начала шатдауна республиканцы и демократы начали перекладывать ответственность друг на друга, и сейчас сам Трамп максимально попытается обернуть событие в свою пользу. Будет пиар, громкие речи, заказы гамбургеров за счет лично президента, как это было уже в прошлый раз. Однако в действительности, по позициям республиканцев, как доминирующей партии при президенте-однопартийце, шатдаун бьет сильнее. Об этом говорят и проведенные чуть ранее соцопросы, которые благоволят больше демократам», — заявила политолог.