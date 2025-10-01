Норвегия направит в Польшу солдат для обучения украинских военных

«Открыт новый полигон Camp Jomsborg. Он находится на территории центра полигонного обучения Демба-Липа. Это реализация международной инициативы норвежской армии на территории Польши. Норвегия в этом центре реализует свой план поддержки украинской армии», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, обучать украинцев на этом полигоне будут 500 норвежских военных.
«Здесь по ротационному принципу будут находиться 500 солдат из Норвегии. Это самая большая в истории иностранная учебная миссия норвежских солдат. В Camp Jomsborg они будут готовить украинских солдат», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на данном полигоне обращению с вооружением НАТО будут обучаться украинские командиры взводного и ротного звена.
«Обучение будет касаться, в частности, обслуживания современного вооружения, передаваемого Украине НАТО. До конца этого года несколько сотен украинских солдат пройдут продвинутое обучение. Здесь будут обучаться командиры взводов и рот», — говорится в сообщении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.