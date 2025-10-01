RS: Украина не сможет использовать американские ракеты Tomahawk против РФ

Украина не сможет использовать против РФ крылатые ракеты Tomahawk, поставки которых Киев запросил у США, заявила обозреватель портала Responsible Statecraft Дженнифер Каванах. Об этом информирует ТАСС.
По словам Каванах, ракеты Tomahawk запускаются несколькими способами: с эсминца с управляемыми ракетами, с подводных лодок класса Ohio, Virginia и Los-Angeles или с помощью наземной системы Typhon. Обозреватель отметила, что у Украины нет ни одной из перечисленных возможностей, а также практически нет шанса на их приобретение в ближайшей перспективе.
Каванах также указала на тот факт, что Tomahawk является дорогим и уникальным боеприпасом, в связи с чем Соединенные Штаты не предоставят эти ракеты Украине в количестве, которого будет достаточно для достижения стратегического эффекта.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская администрация ведет обсуждение вопроса о возможности поставок Tomahawk другим государствам НАТО, чтобы затем передать их Украине. Окончательное решение по данному вопросу примет президент США Дональд Трамп.