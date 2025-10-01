RS: Украина не сможет использовать американские ракеты Tomahawk против РФ

По словам Каванах, ракеты Tomahawk запускаются несколькими способами: с эсминца с управляемыми ракетами, с подводных лодок класса Ohio, Virginia и Los-Angeles или с помощью наземной системы Typhon. Обозреватель отметила, что у Украины нет ни одной из перечисленных возможностей, а также практически нет шанса на их приобретение в ближайшей перспективе.