Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Берлине задержали предполагаемых членов ХАМАС, добывавших оружие для совершения терактов

В числе задержанных — два гражданина Германии и один уроженец Ливана. Их подозревают в участии в иностранной террористической организации и подготовке тяжкого насильственного преступления, представляющего угрозу для национальной безопасности.

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине задержали трех предполагаемых членов движения ХАМАС, которые, по данным следствия, занимались поиском оружия для осуществления терактов против израильских учреждений в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.

В числе задержанных — два гражданина Германии и один уроженец Ливана. Их подозревают в участии в иностранной террористической организации и подготовке тяжкого насильственного преступления, представляющего угрозу для национальной безопасности. В Генеральной прокуратуре ФРГ сообщили, что они, по меньшей мере с лета этого года занимались приобретением оружия и боеприпасов для ХАМАС с целью совершения терактов против израильских или еврейских учреждений в Германии.

В ходе обысков у подозреваемых обнаружили автомат Калашникова, несколько пистолетов и боеприпасы.

В четверг задержанные предстанут перед следственным судьей Верховного суда ФРГ, который определит меру пресечения. -0-

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше