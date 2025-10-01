В Берлине задержали предполагаемых членов ХАМАС, добывавших оружие для совершения терактов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине задержали трех предполагаемых членов движения ХАМАС, которые, по данным следствия, занимались поиском оружия для осуществления терактов против израильских учреждений в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.
В числе задержанных — два гражданина Германии и один уроженец Ливана. Их подозревают в участии в иностранной террористической организации и подготовке тяжкого насильственного преступления, представляющего угрозу для национальной безопасности. В Генеральной прокуратуре ФРГ сообщили, что они, по меньшей мере с лета этого года занимались приобретением оружия и боеприпасов для ХАМАС с целью совершения терактов против израильских или еврейских учреждений в Германии.
В ходе обысков у подозреваемых обнаружили автомат Калашникова, несколько пистолетов и боеприпасы.
В четверг задержанные предстанут перед следственным судьей Верховного суда ФРГ, который определит меру пресечения. -0-