В Берлине задержали предполагаемых членов ХАМАС, добывавших оружие для совершения терактов

В числе задержанных — два гражданина Германии и один уроженец Ливана. Их подозревают в участии в иностранной террористической организации и подготовке тяжкого насильственного преступления, представляющего угрозу для национальной безопасности. В Генеральной прокуратуре ФРГ сообщили, что они, по меньшей мере с лета этого года занимались приобретением оружия и боеприпасов для ХАМАС с целью совершения терактов против израильских или еврейских учреждений в Германии.