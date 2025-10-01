Ричмонд
Беларусь и Оман готовятся к взаимной отмене виз

Заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, упрощению взаимных поездок граждан.

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал указ № 351, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и Омана о взаимной отмене виз. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Международным договором предусмотрено, что граждане обеих стран — владельцы национальных паспортов, действительных не менее 6 месяцев с даты въезда, будут освобождены от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года — 90 дней.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел. -0-

