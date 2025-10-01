Макрон заявил о работе над «актуализацией» ядерной доктрины Франции

По словам Макрона, Франция готова активизировать диалог с европейскими партнерами насчет ядерной доктрины. «Французский ядерный зонтик существует. В настоящее время я работаю над актуализацией нашей доктрины и хотел бы еще больше углубить стратегический диалог с европейцами, которые этого желают», — сказал французский лидер.