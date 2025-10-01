Ричмонд
Вице-президент США заявил, что демократы остановили работу правительства

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы в сенате остановили работу правительства, требуя сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных мигрантов.

Источник: Reuters

«Левое крыло демократов в сенате закрыло правительство, потому что мы отказались дать им сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных мигрантов», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Он подчеркнул, что подобные требования не являются выдумкой республиканцев.

«Это не что-то, что мы придумали. Это не просто политический лозунг. Это прописано в тексте законопроекта, который демократы изначально представили нам для открытия правительства», — отметил вице-президент.

По его словам, налогоплательщики не должны финансировать здравоохранение для тех, кто находится в США незаконно.

«Мы хотим, чтобы американские граждане пользовались этими медицинскими услугами в больницах, а не платили налоги и видели, как эти услуги уходят нелегальным мигрантам», — заявил он.

Вэнс также добавил, что республиканцы не против работать над снижением стоимости медицины, но переговоры не должны вестись под угрозой закрытия правительства.

«Я согласен с ними. Конечно, мы все хотим, чтобы американцы имели доступ к недорогому здравоохранению, давайте работать вместе над этим. Но вы не закрываете правительство, вы не берёте его в заложники только потому, что хотите вести переговоры о стоимости здравоохранения», — сказал вице-президент.

По словам Вэнса, от шатдауна страдают военные и госслужащие, а республиканцы готовы обсуждать реформу здравоохранения только после возобновления работы правительства.

Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

