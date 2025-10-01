Число погибших при обрушении строительных лесов у церкви в Эфиопии достигло 36

Начальник районной полиции Ахмед Гебейеху заявил, что число погибших может увеличиться. По словам одного из местных чиновников, часть людей может оставаться под завалами. Он добавил, что некоторые из наиболее серьезно пострадавших были доставлены в больницы эфиопской столицы Аддис-Абебы.