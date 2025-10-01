Ричмонд
В Минске стало возможно оплатить банковской картой проезд в троллейбусе. Рассказываем подробности

В Минске на одном из маршрутов общественного транспорта в тестовом режиме стала доступна оплата проезда с помощью банковской карты, сообщили в пресс-службе «Минсктранса».

Речь идет о троллейбусном маршруте № 1 «Зеленый Луг-6 — станция метро “Московская”. В организации отметили, что на данном маршруте началась тестовая эксплуатация программного обеспечения, которое позволяет оплатить проезд банковской картой.

Отмечается, что сейчас к оплате принимаются все карты Беларусбанка и платежной системы «Белкарт» всех банков-резидентов Республики Беларусь. Кроме того, оплатить проезд можно с помощью приложения «Белкарт Pay», добавили в «Минсктрансе».