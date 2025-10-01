В Минске стало возможно оплатить банковской картой проезд в троллейбусе. Рассказываем подробности

Отмечается, что сейчас к оплате принимаются все карты Беларусбанка и платежной системы «Белкарт» всех банков-резидентов Республики Беларусь. Кроме того, оплатить проезд можно с помощью приложения «Белкарт Pay», добавили в «Минсктрансе».