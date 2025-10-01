«Благосостояние, ради которого поляки трудились годами, исчезает на наших глазах… “- сокрушалась в марте этого года экс-премьер Польши Беата Шидло. Она привела данные, согласно которым, только за январь — февраль 2025 года польские компании анонсировали коллективные увольнения, которые затрагивали в общей сложности 14,8 тыс. человек. “Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом из этой группы 7,7 тыс. человек уже потеряли работу. Это трагедия для тысяч польских семей, и что хуже всего, это только начало. Будет еще хуже. При Туске польская экономика и промышленность приходят в упадок”, — констатировала экс-премьер.