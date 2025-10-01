«Картонная сверхдержава». С чем Польша готова шагнуть в 2026-й?

Правительство Польши представило в Сейм проект бюджета на 2026 год. Если вкратце — дыра в польском бюджете становится еще шире, а госдолг норовит улететь в космос. Зато военные расходы бьют рекорды, закрепляя за Польшей статус лидера в НАТО по тратам на оборону в процентах от ВВП.
Вот только ценность такого лидерства сомнительна. Или даже бесславна, как считают в польской экспертной среде. На хлеб это лидерство не намажешь, больницы и школы не построишь и зарплаты бюджетникам не выплатишь. Латать дыры в бюджете польские элиты надеются за счет средств из фондов ЕС. Накаляя ситуацию на восточной границе, Польша уже выбила из Брюсселя десятки миллиардов долларов. Однако, торгуя государственной безопасностью, польское руководство может потерять куда больше.
Налоги, облигации, фонды ЕС Картонная сверхдержава.
Весь год польские власти сыпали заявлениями о будущих экономических прорывах и грандиозных инвестиционных проектах. «Мечта о том, что Польша станет лидером роста в ЕС, уже становится реальностью, и в последние месяцы мы заложили для этого основы», — заявлял польский премьер Дональд Туск в начале года.
Туск заявил, что банки должны платить более высокие налоги, так как армия нуждается в «огромных инвестициях».
Правда, оптимизм премьера явно не вязался с экономическими показателями. 2024 год завершился существенным падением экспорта и инвестиций. Тогда же по стране прокатилась волна банкротств и массовых сокращений. Нынешний год в этом плане оптимизма не прибавил. Кризис в польской промышленности лишь набирал обороты. Предприятия закрывались, люди оставались без работы.
«Благосостояние, ради которого поляки трудились годами, исчезает на наших глазах… “- сокрушалась в марте этого года экс-премьер Польши Беата Шидло. Она привела данные, согласно которым, только за январь — февраль 2025 года польские компании анонсировали коллективные увольнения, которые затрагивали в общей сложности 14,8 тыс. человек. “Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом из этой группы 7,7 тыс. человек уже потеряли работу. Это трагедия для тысяч польских семей, и что хуже всего, это только начало. Будет еще хуже. При Туске польская экономика и промышленность приходят в упадок”, — констатировала экс-премьер.
Но сам Туск и его министры проблем не замечали. Мол, ВВП растет, а банкротящиеся предприятия можно перепрофилировать под выпуск оружия. «Ничто не мешает нам начать производство оружия там, где когда-то производились котлы», — заявлял в апреле польский премьер.
В том, что поводов для беспокойства нет, пытались убедить общественность и польские провластные СМИ. Они же продвигали тезис о том, что польская экономика в значительной степени основана на услугах, а промышленная отрасль стране не так уж и важна.
Польша продлила погранконтроль на границах с Германией и Литвой до апреля 2026 года.
Однако закрыть услугами дыру в бюджете никак не получается. Представленный вчера проект закона о бюджете на 2026 год предусматривает, что доходы государственного бюджета составят 647,2 млрд злотых, а расходы — 918,9 млрд злотых. То есть образуется дефицит в размере 271,7 млрд злотых, или почти $75 млрд. Это на $5 млрд больше, чем закладывалось на этот год.
Проект бюджета также указывает, что Польша продолжит залазить в долги. Соотношение госдолга к ВВП составит 53,8%. «Если правительству не удастся сократить дефицит бюджета, государственный долг Польши превысит 70% ВВП всего за три-четыре года», — отмечает издание Money.pl. А к 2035 году, согласно методологии расчета Европейской комиссии, при базовом сценарии польский госдолг достигнет 95% ВВП.
Рост госдолга и дефицита бюджета вызывает тревогу в экспертной среде Польши. Опасения усилились после того, как рейтинговые агентства Moody’s и Fitch ухудшили кредитный рейтинг Польши со «стабильного» на «негативный».
«Рейтинговые агентства снижают наши рейтинги, а кредиторы устанавливают более высокие процентные ставки. Мы входим в число бесславных лидеров Евросоюза по размеру дефицита государственных финансов», — заявил на днях бывший вице-премьер и министр финансов Польши Лешек Бальцерович.
Стоит отметить, что проект бюджета Польши на 2026 год впечатляет не только размером дефицита и долга, но и рекордными военными расходами. На эти нужды планируется выделить более 200 млрд злотых ($55 млрд), что эквивалентно 4,81% ВВП.
Судя по заявлениям польских чиновников, в Варшаве рассчитывают поправить финансы за счет увеличения налогов. Эта идея витает в воздухе уже давно. Правительство предлагало поднять налог на прибыль для банков, повысить акцизы на алкоголь, значительно увеличить налог на продукты с высоким содержанием сахара…
К слову, налог для банков был официально анонсирован Туском во время вчерашнего заседания правительства. «Нам просто нужно больше денег, — заявил польский премьер. — Это будет тяжелое бремя, но кто должен нести это бремя, как не те, у кого больше всего денег?».
Правительство Польши представило Сейму проект бюджета на 2026 год с рекордными расходами на оборону.
Правда, идея с налогами уже получила в Польше политический окрас. Так, президент страны Кароль Навроцкий публично заявил, что будет препятствовать повышению налогов в Польше. «Это означает, что часть запланированных бюджетных доходов останется лишь в правительственных таблицах, а не поступит в государственную казну», — пишет Money.pl.
Тем временем в канцелярии Туска дали понять, что правительство рассчитывает профинансировать дефицит бюджета за счет выпуска внутренних и внешних облигаций, а также средств Европейского союза. То есть речь снова идет о долговом финансировании.
Здесь стоит учитывать, что стремительное увеличение госдолга Польши и пересмотр кредитных рейтингов международными агентствами явно не способствуют росту доверия со стороны инвесторов и, как следствие, росту спроса на облигации.
Фонды ЕС надежным подспорьем тоже не назовешь. Еврокомиссия уже не раз лишала Варшаву финансирования. А учитывая нынешние экономические реалии в ЕС, разбрасываться деньгами Брюссель не будет.
Отопление в Польше значительно подорожает — рост составит до 80%
Правда, польское руководство все же нашло лазейку. На фоне военной истерии Варшава уже выбила для себя 43,7 млрд евро в рамках программы ЕС SAFE («Действия по обеспечению безопасности для Европы»). Речь идет о кредите, который, по официальной версии, пойдет на развитие военной промышленности, закупку вооружений и инфраструктурные проекты. Кроме этого, польские власти намерены получить дополнительные средства из ЕС, чтобы подготовить дороги, мосты и железные дороги для переброски военной техники в случае военной угрозы. Другими словами, польские власти за счет ЕС намерены подлатать дороги — минус одна статья расходов в бюджете.
В Польше украинцы с 1 октября лишились многих бесплатных медицинских услуг Президент Польши отменил социальные выплаты неработающим украинцам.
Проблема лишь в том, что еэсовских спонсоров нужно убедить в жизненной необходимости инвестировать в Польшу. Для этого приходится настойчиво эскалировать ситуацию на границе. Многие уже обращали внимание на любопытный момент — получение кредита ЕС SAFE удивительным образом совпало с сентябрьским инцидентом, когда на польскую территорию залетели дроны. При этом и обстоятельства происшествия, и реакция польского руководства во многом вызывали недоумение. Как метко подметило польское издание Mysl Polska, при реальном нападении власти пытаются успокоить население, а не транслировать панику через подконтрольные СМИ.
Закрепить результат польские власти решили через полное закрытие границы с Беларусью. Граница находилась на замке с 12 по 25 сентября и принесла польскому бизнесу немалые убытки, а самой Польше — репутационный ущерб. Какими бы мотивами не руководствовалась Варшава — стремлением вытрясти деньги из Брюсселя, присесть в реверансе перед США, перекрыв торговый путь из Китая в ЕС, или в очередной раз попытаться надавить на Пекин, — все это в долгосрочной перспективе теряет смысл. А вот клеймо ненадежного партнера за Польшей теперь закреплено надолго.
После катастроф в 2024 году Польша понесла рекордные потери. Они обойдутся страховому сектору в $1 млрд Граница «в бетоне» — это не про безопасность, Польша грубо пренебрегла нормами ВТО и соглашений с ЕС «Польские власти понимали, что совершили ошибку». Шмидт о закрытии границы с Беларусью В польском Сейме потребовали от Туска отчета об убытках в связи с закрытием границы с Беларусью.
На этом фоне довольно забавно видеть недоумение польских СМИ в связи с тем, что зарубежные инвесторы сторонятся Польши. Ранее грандиозным провалом завершилось приглашение в Варшаву руководителей американских техногигантов, на инвестиции которых так рассчитывало правительство Туска. Но те хотя бы доехали. А некоторые то ли намеренно, то ли интуитивно обходят Польшу стороной.
«Китайские автозаводы растут в Европе как грибы после дождя. Но Польшу они обходят стороной», — сетует Money.pl.
Китайские автопроизводители запустили сборку своих автомобилей в Австрии, Испании, Венгрии. Переговоры идут с Турцией, Италией, Чехией, Бельгией и Германией. Что касается Польши, то ранее здесь открывал производство китайский производитель электромобилей Leapmotor. Однако в этом году проект был свернут. О причинах подобного решения компания не сообщила.
То, что польские политики говорят одно, а реальность диктует иное, уже никого не удивляет. Сами поляки нередко над этим иронизируют.
По заказу Money.pl аналитики Res Futura подготовили анализ обсуждений польской экономики в социальных сетях с 22 августа по 24 сентября этого года. Данные были собраны из Facebook, X, YouTube, TikTok, LinkedIn, а также из комментариев под статьями в прессе и экономических видеороликов. По признанию авторов исследования, мнение аудитории их немало удивило.
«Сюрприз заключается в том, что позитивные макроэкономические данные вызывают скорее скептицизм, чем гордость. Почему? Многие интернет-пользователи воспринимают это как просто правительственный пиар и статистические уловки, не отражающие реальной жизни. В комментариях часто встречается аргумент о том, что “все в кредит”, а наш экономический рост обусловлен потреблением, а не инвестициями. Также бытует мнение, что цифры не говорят правду и рейтинги G20 не сокращают время ожидания приема у врача», — пишет Money.pl.
Многие пользователи высказывали разочарование отсутствием долгосрочной социальной политики государства, отмечая, что Польша выигрывает время, а не решает проблемы.
Исследование показывает, что красивые заявления правительства об энергетическом переходе, инновациях и автоматизации труда не находят отклик среди населения. Людей очевидно волнуют более насущные вопросы. «Экономические дебаты свелись к бюджетному табло», — отмечают авторы доклада.
Польская экономика воспринимается пользователями социальных сетей как набор парадоксов. Распространены определения вроде «страна нуворишей с незаконченным государством» или «картонная сверхдержава». Критические комментарии об экономической ситуации в Польше составляют примерно 54% от всей выборки опроса. В них преобладают темы, связанные с бюджетным дефицитом, ростом государственного долга, низкими инвестициями в науку, высокими военными расходами и опасениями по поводу состояния государственных финансов.
«В своих комментариях поляки демонстрируют растущее понимание значения дефицита и долга, которые уже не являются абстрактными показателями, а становятся частью ежедневной оценки страны», — отмечают в Res Futura.
Польское общество ожидает о правительства радикальной реформы государственных финансов и прозрачного бюджета, инвестиций в человеческий капитал, стабильных условий для бизнеса и продуманной реформы социальных выплат. Как отмечают авторы исследования, это не просто идеологические постулаты — это реакция на опыт последних лет, как позитивный, так и разочаровывающий.
«Крупнейшие партии, похоже, не замечают этого: их заявления увязают в нарративах, которые больше не отвечают на вопросы, задаваемые все более осведомленными гражданами. Вместо того чтобы задавать тон дискуссии, ПиС и “Гражданская платформа” (две крупнейшие партии Польши. — Прим. БЕЛТА) занимают оборонительную позицию, а их выступления все больше напоминают старые дискуссии, потерявшие смысл в глазах молодого поколения», — резюмируют в Res Futura.
Вита ХАНАТАЕВА,
