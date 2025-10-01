The Guardian: Тайвань стал крупнейшим импортером российской нефти

По данным отчета, в первой половине 2025 года Тайвань импортировал российскую нефть на сумму 1,3 млрд долларов, а среднемесячный объем поставок оказался почти в шесть раз выше среднего показателя 2022 года. По сравнению с первой половиной 2024 года импорт увеличился на 44%.