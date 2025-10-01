The Guardian: Тайвань стал крупнейшим импортером российской нефти

Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нефти, используемой для производства химикатов в полупроводниковой промышленности, несмотря на участие в санкциях против России и союзнические связи с Украиной, пишет The Guardian.
По данным отчета, в первой половине 2025 года Тайвань импортировал российскую нефть на сумму 1,3 млрд долларов, а среднемесячный объем поставок оказался почти в шесть раз выше среднего показателя 2022 года. По сравнению с первой половиной 2024 года импорт увеличился на 44%.
С учетом налогов на добычу полезных ископаемых Россия получила от Тайваня 1,7 млрд долларов.
При этом, несмотря на выделенные 50 млн долларов помощи Украине и участие в санкциях против России, Тайвань с начала конфликта потратил на российские энергоносители 11,2 млрд евро — в 220 раз больше, чем на поддержку Украины.
