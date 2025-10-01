Реализацию в Беларуси международных проектов в области народонаселения обсудили в МИД

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Секрета встретился с заместителем директора Регионального офиса ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии Клаусом Беком, находящимся в Минске с рабочим визитом. Собеседники обсудили реализацию проектов ЮНФПА в Беларуси и актуальные вопросы взаимодействия.
Игорь Секрета информировал о приоритетах демографической политики Беларуси и мерах, принимаемых в стране для улучшения демографической ситуации. Заместитель министра подчеркнул важность ориентации работы ЮНФПА на нужды и запросы государств и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Фондом в рамках Страновой программы ЮНФПА для Беларуси на 2026−2030 годы, которая соответствует национальным интересам.
Клаус Бек позитивно оценил состояние сотрудничества ЮНФПА и Беларуси, выразил готовность содействовать в решении приоритетных для белорусской стороны вопросов в области народонаселения. -0-