Реализацию в Беларуси международных проектов в области народонаселения обсудили в МИД

Игорь Секрета информировал о приоритетах демографической политики Беларуси и мерах, принимаемых в стране для улучшения демографической ситуации. Заместитель министра подчеркнул важность ориентации работы ЮНФПА на нужды и запросы государств и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Фондом в рамках Страновой программы ЮНФПА для Беларуси на 2026−2030 годы, которая соответствует национальным интересам.