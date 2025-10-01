В США закроют центры иностранных СМИ Госдепа из-за шатдауна

Центры иностранных СМИ Госдепартамента США перестанут функционировать в период приостановки финансирования правительства, пишет РИА Новости.
«Центры иностранных СМИ будут закрыты на период прекращения ассигнований правительства США. Мы возобновим работу после завершения приостановки финансирования», — сказано в заявлении американского дипведомства.
В документе уточняется, что исключения станут распространяться на функции, которые связаны с обеспечением безопасности и внешней политики, необходимой для защиты нацбезопасности США.
Ранее сообщалось, что в США временно приоставилась работа правительства из-за разногласий между республиканской и демократической партиями в Сенате по вопросу принятия бюджета.