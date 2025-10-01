Ричмонд
AFP: французские военные поднялись на задержанный у берегов страны танкер

Журналисты зафиксировали военнослужащих на борту судна во время съемки с вертолета.

Источник: Аргументы и факты

Французские военные поднялись на борт танкера Pushpa, задержанного у побережья республики по подозрению в нарушении морского права. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, журналисты зафиксировали военнослужащих на борту судна во время съемки с вертолета. Во второй половине дня люди в камуфляже и с закрытыми лицами патрулировали палубу. Танкер был задержан в субботу, после чего на него поднялась группа для проведения проверки, уточнил военный источник.

Прокуратура французского Бреста ранее начала расследование в отношении танкера, который, по информации AFP, упоминается под названиями Pushpa и Boracay и ходит под флагом Бенина. Ведомство сообщило, что дело возбуждено по фактам возможного отсутствия подтверждения национальной принадлежности судна и отказа экипажа подчиниться требованиям.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя ситуацию, заявил, что экипаж допустил «очень серьезные ошибки», которые оправдывают судебное разбирательство.

