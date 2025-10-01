AFP: французские военные поднялись на задержанный у берегов страны танкер

По данным агентства, журналисты зафиксировали военнослужащих на борту судна во время съемки с вертолета. Во второй половине дня люди в камуфляже и с закрытыми лицами патрулировали палубу. Танкер был задержан в субботу, после чего на него поднялась группа для проведения проверки, уточнил военный источник.