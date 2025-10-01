Ричмонд
Небензя: США официально не отреагировали на предложение Путина по ДСНВ

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Американская администрация пока официально не отреагировала на предложение президента России Владимира Путина по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

«Насколько мне известно, ничего официального от администрации США не поступало, — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса на пресс-конференции по случаю перехода к России председательства в Совете Безопасности ООН. — Мы все еще ожидаем реакции».

22 сентября Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что «Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ». Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

