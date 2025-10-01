Небензя: США официально не отреагировали на предложение Путина по ДСНВ

«Насколько мне известно, ничего официального от администрации США не поступало, — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса на пресс-конференции по случаю перехода к России председательства в Совете Безопасности ООН. — Мы все еще ожидаем реакции».
22 сентября Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что «Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ». Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.