Небензя: США официально не отреагировали на предложение Путина по ДСНВ

22 сентября Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что «Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ». Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.