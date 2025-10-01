Макрон назвал слабостью отказ США направить военных на Украину

Напомним, встреча по теме отправке западных войск на Украину проходила 4 сентября. СМИ сообщили, что «коалиция желающих» оказалась в тупике, поскольку не смогла добиться от США определенности в этом вопросе. Австрийская газета Kurier также привела в пример Францию, где оппозиция организовала ожесточенное сопротивление инициативе.