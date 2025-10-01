Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что считает «слабостью» отказ американских властей США перебросить на Украину своих военных.
«Уже весной 2022 года наши американские партнеры заявили, что не будут направлять солдат (на Украину. — Прим. ред.) Это признак слабости», — сказал он в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В беседе с журналистом Макрон привел термин «стратегическая неоднозначность», а также заявил о необходимости уменьшить нашу зависимость, «особенно от американцев».
Напомним, встреча по теме отправке западных войск на Украину проходила 4 сентября. СМИ сообщили, что «коалиция желающих» оказалась в тупике, поскольку не смогла добиться от США определенности в этом вопросе. Австрийская газета Kurier также привела в пример Францию, где оппозиция организовала ожесточенное сопротивление инициативе.