Небензя: США все еще не ответили на предложение по ДСНВ

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на текущей неделе Кремль рассчитывает получить официальный ответ от Штатов на российские предложения по ДСНВ. Он также отмечал, что осведомлен о появившейся информации относительно намерения американского лидера Дональда Трампа лично прокомментировать российское предложение по договору.